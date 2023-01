Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (28) no BBB 23

O biomédico Ricardo ganhou a segunda prova do Anjo do BBB 23, realizada na tarde deste sábado (28). Ele disputou a final com o enfermeiro Cézar Black. Ao todo, 12 pessoas participaram de uma corrida contra o cronômetro.

Para poder decidir quem iria participar, foi feito um sorteio entre os confinados para escolher quem vetaria um participante. A prova foi uma disputa de tempo, cada integrante da dinâmica participou sozinho.

Os participantes precisavam passar por todo um circuito e apertar o botão de parar o cronômetro e finalizar a prova. Os dois jogadores mais rápidos se classificaram para a fase final.

Legenda: Dinâmica foi patrocinada por rede de fast food Foto: Reprodução/TV Globo

Após todos concluírem a prova, o apresentador Tadeu Schmidt retornou o áudio da casa e informou que, por um erro da produção, uma das etapas da dinâmica havia sido comprometida.

Legenda: Produção pediu desculpa por erro durante rodada de Cézar Foto: Reprodução/TV Globo

No fim do circuito, os brothers precisavam tirar um card de um "molho". Na primeira execução da prova de Cézar Black, o objeto estava flutuando e não no fundo do "molho" como na rodada dos demais participantes. A dinâmica foi realizada novamente e o enfermeiro conseguiu o melhor tempo entre todos novamente.

Cézar Black e Ricardo disputaram a etapa final da prova do anjo. Os dois precisavam encontrar cards em duas piscinas de cebola. Ricardo foi mais rápido e venceu a dinâmica. Logo depois, o Monstro da semana foi decidido pelo brother.

Sorteio de vetos

- Key vetou Gabriel Fop;

- Amanda vetou Domitila;

- Marvvila vetou MC Guimê;

- Cézar Black vetou Larissa;

- Gabriel Fop vetou Cowboy;

- Ricardo vetou Mosca;

- Nicácio vetou Amanda;

- Sarah vetou Bruno Gaga

Participam da prova, nesta ordem: Key, Marvvila, Nicácio, Tina, Bruna, Cezar Black, Paula, Cristian, Ricardo, Aline, Sarah e Fred.

Tempo de prova dos participantes

Cézar Black - 30.242 segundos Ricardo - 31.678 segundos Bruna Griphao - 32.898 segundos Paula - 33.190 segundos. Sarah - 45.028 segundos. Fred Nicácio - 45.206 segundos Key Alves: 48.402 segundos Aline - 50.828 segundos. Tina - 51.182 segundos Fred - 55.638 segundos. Cristian - 61.948 segundos. Marvvila - 77.874 segundos