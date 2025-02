Saiba o motivo de Ilze Scamparini não estar na cobertura da internação do papa Francisco

Os telespectadores da Globo estão sentindo falta da jornalista Ilze Scamparini na TV, já que não é ela a responsável pela cobertura do problema de saúde do papa Francisco, na Itália.

Na TV aberta, o correspondente Murilo Salviano deixou Londres para cobrir a internação do pontífice. Já na GloboNews, Mirticeli Medeiros foi quem deu as atualizações do estado de saúde do religioso.

O motivo da ausência de Ilze é somente férias. Ela está no Brasil, acompanhada do marido Domenico Saverni Mezzatesta. Recentemente, o casal esteve no Rio de Janeiro e em Búzios.

No último dia 14 de janeiro, a própria jornalista contou nas redes sociais que estava iniciando as férias. “Chegou a hora das férias, carissimi miei! A caminho do Brasil, com muita alegria! Pina também adora o calçadão do Leme e as ruas de Geribá”, publicou.