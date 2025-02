Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (19/2)

A formação de um grande trígono de Água no céu, envolvendo Lua, Saturno e Marte, traz uma atmosfera de acolhimento, sensibilidade e profunda conexão emocional. Esse alinhamento favorece a limpeza e a renovação, tanto no campo energético quanto no emocional. É um dia muito propício para cura Emocional.



Você pode sentir uma liberação de mágoas antigas ou compreender feridas emocionais de uma forma mais compassiva. Terapias, meditações ou qualquer prática de autoconhecimento podem ser especialmente eficazes hoje.



Também pode ser um bom dia para limpeza e organização. Aproveite para limpar a casa ou organizar o ambiente de trabalho. Pequenas mudanças podem gerar uma grande sensação de bem-estar. Fazer uma “faxina” energética (com incensos, banhos de ervas, música ou o que fizer sentido para você) ajudará a renovar as energias do ambiente.



A conexão com as pessoas queridas tende a se aprofundar. Vale a pena ter conversas sinceras e usar o momento para conciliar divergências.

Se precisar pedir perdão ou perdoar alguém (inclusive a si mesmo), este é um ótimo dia para liberar ressentimentos e seguir em frente.



Com um grande trígono de Água, a intuição fica mais aflorada. Preste atenção aos sinais, sonhos e insights. Se sentir vontade de se recolher para refletir ou para atividades artísticas (escrever, pintar, tocar algum instrumento), siga esse fluxo criativo. Use o dia para cuidar das suas emoções e do seu espaço. Ao limpar o que não serve mais — seja fisicamente ou dentro do coração — você cria espaço para novas oportunidades e uma vida mais leve. O grande trígono de Água favorece os processos de cura e transformação, então confie na sua sensibilidade para encontrar soluções criativas e libertadoras.

Áries

Procure dedicar um tempo para compreender melhor suas reações emocionais. O trígono de Água ajuda você a reconhecer que, por trás de toda impulsividade, podem existir medos ou mágoas guardadas. Pare, reflita e experimente falar sobre seus sentimentos com alguém de confiança.

Touro

Limpe e harmonize o seu ambiente — a energia de conforto e segurança é essencial para o taurino se sentir bem. Organize sua casa, faça uma faxina energética e preste atenção aos sinais do seu corpo. Nesse processo, você pode se libertar de apegos que já não fazem sentido.

Gêmeos

Com a mente sempre ativa, às vezes você se esquece de olhar para as emoções mais profundas. Hoje, procure silenciar a mente e ouvir o coração. Se surgirem oportunidades de diálogo sincero, principalmente sobre sentimentos, aproveite para expressar o que guarda dentro de si.

Câncer

Como um signo de Água, você tende a sentir esse trígono com intensidade. É um bom momento para curar dores antigas e fortalecer seus laços afetivos. Reserve um tempo para cuidar de si — seja com uma meditação, um banho de ervas ou um encontro íntimo com as pessoas que ama.

Leão

A energia do dia pede uma limpeza interna e menos foco nos holofotes externos. Se possível, faça uma pausa na correria e analise suas emoções. Esse recolhimento pode trazer novas percepções e, inclusive, fortalecer a sua luz interior para brilhar ainda mais depois.

Virgem

Sua capacidade de organização pode se voltar para o campo emocional. Dedique um tempo para “colocar em ordem” o que anda sentindo. Faça uma lista das emoções que mais incomodam no momento e, com calma, busque soluções práticas — às vezes, um simples passo já gera grande alívio.

Libra

Libra busca harmonia nas relações, e o trígono de Água favorece diálogos empáticos. Aproveite para ter conversas mais profundas e alinhar-se emocionalmente com quem divide a vida com você. Perdoar e pedir perdão pode ser libertador neste dia.

Escorpião

Signo de Água, Escorpião sente forte ligação com processos de cura e renascimento. Use essa energia para mergulhar em si mesmo e transformar o que não serve mais. Esse é um excelente momento para deixar mágoas para trás e dar espaço a novas possibilidades emocionais.

Sagitário

A sua natureza expansiva costuma buscar horizontes externos, mas hoje o convite é para uma viagem interior. Reserve um tempo para refletir sobre suas metas e sonhos, considerando também seus sentimentos e intuições. Às vezes, a melhor aventura é a que acontece dentro de você.

Capricórnio

Saturno (seu regente) faz parte desse trígono, trazendo seriedade e profundidade ao seu processo emocional. Permita-se acolher as emoções sem julgá-las. É hora de construir bases mais sólidas na vida afetiva, e isso começa reconhecendo suas vulnerabilidades.

Aquário

Seu pensamento é inovador, mas este aspecto de Água pede mais conexão emocional. Pode ser um bom dia para conversar com amigos ou pessoas próximas sobre temas delicados. Ao expor suas emoções, você pode encontrar novas maneiras de pensar e sentir, expandindo ainda mais sua criatividade.

Peixes

Com a sensibilidade típica de Peixes, este trígono é praticamente um chamado à cura e à expressão dos seus dons intuitivos. Aproveite para sonhar e manifestar suas inspirações artísticas ou espirituais. O dia favorece a empatia e a compreensão profunda — tanto de si quanto dos outros.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.