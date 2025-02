Previsão do signo de Áries para hoje, 19 de fevereiro

A formação de um grande trígono de Água no céu, envolvendo Lua, Saturno e Marte, traz uma atmosfera de acolhimento, sensibilidade e profunda conexão emocional. Esse alinhamento favorece a limpeza e a renovação, tanto no campo energético quanto no emocional. É um dia muito propício para cura Emocional.



Você pode sentir uma liberação de mágoas antigas ou compreender feridas emocionais de uma forma mais compassiva. Terapias, meditações ou qualquer prática de autoconhecimento podem ser especialmente eficazes hoje.



Também pode ser um bom dia para limpeza e organização. Aproveite para limpar a casa ou organizar o ambiente de trabalho. Pequenas mudanças podem gerar uma grande sensação de bem-estar. Fazer uma “faxina” energética (com incensos, banhos de ervas, música ou o que fizer sentido para você) ajudará a renovar as energias do ambiente.



A conexão com as pessoas queridas tende a se aprofundar. Vale a pena ter conversas sinceras e usar o momento para conciliar divergências.

Se precisar pedir perdão ou perdoar alguém (inclusive a si mesmo), este é um ótimo dia para liberar ressentimentos e seguir em frente.



Com um grande trígono de Água, a intuição fica mais aflorada. Preste atenção aos sinais, sonhos e insights. Se sentir vontade de se recolher para refletir ou para atividades artísticas (escrever, pintar, tocar algum instrumento), siga esse fluxo criativo. Use o dia para cuidar das suas emoções e do seu espaço. Ao limpar o que não serve mais — seja fisicamente ou dentro do coração — você cria espaço para novas oportunidades e uma vida mais leve. O grande trígono de Água favorece os processos de cura e transformação, então confie na sua sensibilidade para encontrar soluções criativas e libertadoras.

Signo de Áries hoje

Procure dedicar um tempo para compreender melhor suas reações emocionais. O trígono de Água ajuda você a reconhecer que, por trás de toda impulsividade, podem existir medos ou mágoas guardadas. Pare, reflita e experimente falar sobre seus sentimentos com alguém de confiança.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.