Quem está no monstro do BBB 23? Veja qual é o castigo

Ricardo, vencedor da Prova do Anjo desta semana do BBB 23, indicou dois participantes para o Monstro. Gabriel Santana e Domilita foram escolhidos para cumprir o castigo 'Mala sem alça'.

Gabriel e Domitila devem ficar até o dia do paredão vestidos de malas, carregando alças, e cumprir um castigo no quintal da casa sempre que um sinal sonoro for disparado. Além disso, cada um perdeu 300 estalecas.

Além de indicar brothers para o castigo, Ricardo pode escolher duas pessoas para o almoço do anjo, onde verá mensagens da sua família.

Legenda: Gabriel Santana e Domitila são os montros da semana no BBB 23 Foto: Reprodução

Prova do Anjo

A Prova do Anjo foi disputada por doze participantes. Antes do início da dinâmica, foi realizado o sorteio de vetos.

- Key vetou Gabriel Fop;

- Amanda vetou Domitila;

- Marvvila vetou MC Guimê;

- Cézar Black vetou Larissa;

- Gabriel Fop vetou Cowboy;

- Ricardo vetou Mosca;

- Nicácio vetou Amanda;

- Sarah vetou Bruno Gaga

Participaram, nesta ordem: Key, Marvvila, Nicácio, Tina, Bruna, Cezar Black, Paula, Cristian, Ricardo, Aline, Sarah e Fred. Os brothers precisavam passar por um circuito, com obstáculos e um labirinto, no menor tempo possível e apertar um botão para finalizar a prova.

Cézar Black e Ricardo tiveram os dois menores tempos e se classificaram para a rodada final. Ricardo acabou levando a melhor e é o Anjo da semana.

Formação de Paredão

Durante a formação do paredão de domingo (29), o anjo imunizará um participante e o líder Cara de Sapato indicará outro para ir à berlinda, que tem direito a um contragolpe.

A votação dos outros participantes acontece de forma individual no confessionário. Os dois mais votados vão para o paredão.

Após a votação, Cara de Sapato, que ganhou o "Poder Curinga," poderá vetar um dos mais escolhidos pela casa do Paredão. No lugar dessa pessoa que foi salva, entra o terceiro mais votado.

Haverá Prova Bate-Volta entre os emparedados, com exceção do indicado pelo líder, e o ganhador se salva da berlinda. O resultado da eliminação será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (31).