Wanessa e Dado Dolabella se beijam durante apresentação da cantora em São Paulo

O ensaio do bloco de carnaval da cantora Wanessa Camargo, em São Paulo, na última sexta-feira (27), contou com a participação do seu namorado, o ator e cantor Dado Dolabella. Os dois, que já haviam se relacionado há 20 anos, se beijaram no palco.

A participação de Dado foi registrada nas redes sociais de Wanessa. Entre as músicas que os dois cantaram juntos, estão 'Bye Bye Tristeza', de Sandra de Sá.

O show de Wanessa também teve a participação de Thiago Pantaleão, Carla Cristina, Clau e WD. A participação de Dolabella foi a única que não havia sido anunciada.

Em suas redes sociais, Wanessa se declarou. "Eu nasci para você, você nasceu para mim", disse, em referência à letra da música de Sandra de Sá.

Os dois estão juntos desde julho de 2022, mas só fizeram a primeira aparição pública em outubro. Desde estão, Wanessa e Dado aparecem juntos com frequência e fazem declarações nas redes sociais.

Eles já tinham namorado no ano 2000 e terminaram o relacionamento em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento de Zezé Di Camargo.