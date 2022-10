Wanessa Camargo compartilha fotos ao lado de Dado Dolabella em estreia de show

Wanessa Camargo estreou novo show, na noite deste sábado (15), em São Paulo, e compartilhou imagens dos bastidores ao lado de Dado Dolabella. É a primeira aparição pública do casal, que voltou a se relacionar em julho deste ano.

As imagens do casal foram compartilhadas nos stories do Instagram de Wanessa, que ainda publicou fotos ao lado do pai, Zezé Di Camargo, e do irmão, Igor Camargo.

Durante a apresentação, Dado se declarou para Wanessa, que respondeu cantando à capela o sucesso "O Amor Não Deixa". Na época do lançamento da música, Wanessa e Dado estavam namorando pela primeira vez. Ele, inclusive, fez uma participação no clipe.

Na última semana, o ator já tinha feito uma declaração de amor pública para a cantora. "O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um pra sempre… além de lindo. Infindo. Te amo.", escreveu Dado, em comentário no Instagram de Wanessa. Ele chegou a compartilhar também momentos do ensaio do show.

Romance entre Wanessa e Dado

A cantora e o ator foram vistos pela primeira vez no dia 13 de julho, na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. Em 15 de julho, participaram do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela "cura do planeta".

Desde então, rumores sobre um possível romance começaram a circular.

Eles já tinham namorado no ano 2000 e terminaram o relacionamento em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento de Zezé Di Camargo.