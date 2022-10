Dado Dolabella publica foto nos bastidores do ensaio de Wanessa Camargo

O cantor Dado Dolabella compartilhou uma foto nos batidores do ensaio de Wanessa Camargo nesta sexta-feira (7). Na imagem, a artista aparece ao lado de companheiros de equipe, enquanto o nome dela está marcado nos stories do Instagram dele.

Os dois tem se reaproximado desde a separação da cantora com o empresário Marcus Buaiz, com quem manteve um relacionamento por 17 anos. Familiares de Wanessa disseram que a cantora assumiu a relação para pessoas próximas. Os dois, no entanto, nunca assumiram publicamente o namoro.

No dia 16 de julho, o casal foi flagrado em um retiro espiritual pela “cura do planeta”, o Festival Aya Música Medicina. Em transmissão ao vivo, o casal apareceu emocionado, em momento de intimidade.

Após ficarem o fim de semana juntos no retiro em Goiás, Wanessa e Dado passaram a se seguir no Instagram. A troca de 'follow' foi notada pelos fãs do casal no dia 19 de julho, que comemoraram a proximidade dos artistas.

Namoro conturbado

Wanessa e Dado começaram a namorar no início dos anos 2000, após participarem da gravação do clipe 'O Amor Não Deixa'. O relacionamento logo ganhou aprovação do público e os dois estamparam as capas de diversas revistas na época.

No entanto, o pai da artista, o cantor Zezé Di Camargo não aprovava o relacionamento e fez questão de tornar essa informação pública.

Devido ao interesse nos dois, o assédio dos paparazzis acabou rendendo flagras do casal em momentos de briga. Por diversas vezes, Wanessa foi registrada chorando próximo ao companheiro. O primeiro término do relacionamento dos dois aconteceu em 2002, mas em setembro de 2003 eles reataram.

Em fevereiro de 2004, eles novamente romperam. Na época, os ex-casal esteve no mesmo camarote da Sapucaí, Rio de Janeiro, para assistir os desfiles das escolas de samba durante o Carnaval. Na ocasião, Dado foi flagrado beijando uma vendedora de uma loja de luxo após conversar com a antiga companheira. No dia seguinte, o ator foi convidado para assistir ao Oscar no mesmo local que Wanessa e, conforme a revista IstoÉ, fez de tudo para evitar encontrá-la.

Legenda: Casal foi capa de diversas publicações quando estavam juntos Foto: reprodução/Todateen e Capricho

Entre voltas e términos, o namoro durou até 2004. Em entrevista à Quem, anos depois, a cantora disse que não se arrependia da relação. "Eu gostei, me entreguei e, graças a essas histórias, hoje posso aproveitar de uma verdadeira relação."