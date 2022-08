Wanessa é proibida por Zilu de levar Dado Dolabella para casa, diz colunista

A mãe de Wanessa Camargo, Zilu, parece não ter aceitado a volta do namoro entre a filha e Dado Dolabella. Ela teria proibido o casal de ficar junto na casa onde a cantora mora, no Alphaville de São Paulo, isso porque o imóvel pertence à matriarca da família.

Segundo coluna de Léo Dias, no Metrópoles, no entanto, Dado tem ido ao local escondido de Zilu, que ficou sabendo pois os seguranças alertaram ela.

Nos últimos meses, Wanessa e Dado tem sido visto juntos e a especulação do retorno do relacionamento que terminou nos anos 2000 ficou mais forte. No entanto, a dupla nega os rumores.

Novo e velho romance entre Wanessa e Dado

Os dois foram vistos pela primeira vez no dia 13 de julho na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. Já em 15 de julho eles teriam participado do Festival Aya Música Medicina, um retiro espiritual pela "cura do planeta".

Desde então, os rumores sobre um possível romance começaram a ganhar a web. Eles já tinham namorado em 2000 e terminaram o relacionamento em 2004. Marcado por brigas públicas, o namoro chegou a ser alvo até mesmo de um posicionamento do pai da cantora, Zezé Di Camargo.