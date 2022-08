Amaury Nunes diz que Karina Bacchi entregou documento de desistência de paternidade a ele

Amaury Nunes voltou a falar nesta quarta-feira (17) sobre a saudade do filho Enrico afirmando que precisou assinar um documento de desistência da paternidade afetiva proposto pela ex-mulher Karina Bacchi.

Em carta aberta divulgada nas redes sociais, ele detalhou que a atriz o fez abrir mão do próprio filho no início de 2021, quando os dois tiveram uma crise conjugal.

"Foi um choque muito grande, eu me senti extremamente triste... Eu aceitei assinar aquele documento, até porque nunca achei que um simples papel definiria uma relação tão pura e tão bonita como a minha e a do meu filho".

Segundo o influencer, faz exatos quatro meses que ele não ver o filho. Ele diz ainda não conhecer mais a "boa mãe, batalhadora, corajosa" que via em Karina Bacchi e lembrou de quando ele "abraçou de coração" a atriz na chegada de Enrico, fruto de inseminação artificial.

'Papel de marido e pai'

"Foi assim, num final de semana eu estava na praia em Miami, jogando futevôlei com os meus amigos, no outro eu estava esquentando mamadeira de madrugada, fazendo o papel de marido e pai de filho recém-nascido, e me sentindo extremamente feliz", relatou.

Ao longo de cinco anos de relação, Amaury afirmou ter dividido "praticamente tudo" com a atriz na criação de Enrico, o que o levou a assumir a "paternidade socioafetiva" do pequeno.

"Nós iniciamos este processo de paternidade socioafetiva, SIM, inclusive, ele poderia colocar o meu nome como pai na identidade dele, que atualmente não tem nenhum nome de pai".

O influenciador pontuou que segue "de braços e coração abertos para retomar o convívio" com Enrico. "Filho, te amo, sempre vou estar aqui para você, sei que está com muita saudade, eu também estou, espero que em breve possamos estar juntos de novo", finalizou.