Karina Bacchi faz festa para o filho rodeada de seguranças após polêmica de guarda

Em meio a polêmica de separação e guarda compartilhada com Amaury Nunes, Karina Bacchi fez neste sábado (13) uma festa para o filho Enrico, que fez cinco anos. O evento foi rodeado por seguranças.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Bacchi apareceu na companhia de um motorista e com a segurança pessoal reforçada. A festa ocorre una Véspera de Dia dos Pais.

O menino foi concebido por meio de uma inseminação proveniente de um banco de sêmen. Portanto, Amaury Nunes não é pai de Enrico oficialmente.

Polêmica e acusações

A polêmica que estourou essa semana virou pública após ambos postaram declarações nas redes sociais.

Amaury quer guarda compartilhada com Karina, mas a atriz está irredutível. Ele fez um vídeo pedindo para passar o dia dos pais Enrico. O ex-jogador afirma que não vê o filho desde abril e agradeceu todas as mensagens de apoio que vem recebendo de amigos e seguidores. Ele ainda comentou sobre as acusações feitas por Karina.

“Em relação às acusações ou insinuações que foram feitas, quem deve esclarecer é quem fez. Eu jamais teria feito esse tipo de acusação em respeito ao nosso filho, principalmente em respeito à pessoa, que é mãe do meu filho, principalmente por tudo que a gente passou ao longo desses cinco anos”, iniciou ele.

Após a repercussão do vídeo, Karina se pronunciou. Mesmo reconhecendo as "palavras bonitas" do ex, ela admite que tudo tem um "porquê".

POR QUE KARINA BACCHI SE SEPAROU?

O casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes chegou ao fim em maio deste ano. A união, que durou quatro anos, teria acabado em divórcio por causa do fanatismo religioso da atriz.

Mesmo após o empresário se converter à religião, a relação não teria mais harmonia, pois, conforme a publicação, a visão dos dois teria se tornado ainda mais distinta.