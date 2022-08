Imagem de Gil do Vigor aparece em registro de pré-candidato no TSE

Gil do Vigor deu o que falar neste sábado (13). A imagem do ex-BBB apareceu em um registro de candidatura no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e despertou a curiosidade. Mas, calma. O famoso ainda não entrou para o mundo da política partidária. Longe disso.

O perfil do pré-candidato a deputado estadual Luciano Gomes de Oliveira foi cadastrado com a foto de urna do ex-participante do reality show. Luciano concorre pelo estado de Mato Grosso. Segundo o G1, o partido Democracia Cristã (DC) informou ter sido um erro de dados. A legenda também afirma que o engano não foi do pré-candidato.

Legenda: Democracia Cristã (DC) saiu em defesa do pré-candidato Foto: Reprodução/TSE

De acordo com o partido, uma empresa responsável pela "qualidade da foto" errou no caso. "Assim que o partido tomou conhecimento dos fatos, contatou o jurídico e solicitou a alteração da imagem".

Foto da urna

A foto de urna deve constar a imagem oficial do pré-candidato. O perfil de registro também traz informações como nome, patrimônio, e escoladidade do postulante a gargo público.

Os pré-candidatos tem até segunda-feira (15) para efetivar as candidaturas no site do TSE. Acessamos o cadastro do político no final da tarde desse sábado e a imagem de Gil do Vigor foi substiuída. E aí, parece com a celebridade?