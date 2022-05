Karina Bacchi e Amaury Nunes se divorciaram devido ao fanatismo religioso da artista

O casamento entre Karina Bacchi e Amaury Nunes chegou ao fim, após quatro anos de união. O motivo que levou o divórcio, que já foi assinado, teria sido o afastamento dela do marido, devido ao fanatismo religioso, conforme informações do colunista Leo Dias.

Mesmo após o empresário se converter a religião, a relação não teria encontrado uma harmonia, pois, conforme a publicação, a visão dos dois teriam se tornado ainda mais distintas. Enquanto o ex-jogador deseja continuar na igreja batista, a artista decidiu se congregar em uma evangélica.

Conforme amigos próximos de Karina contaram ao colunista, ela chegou a desfazer amizades importantes, como as que mantinha com as madrinhas do casamento e o próprio cabeleireiro, responsável por apresentar o casal, pelo fato deles não seguirem a mesma religião que ela.

Ao longo do tempo, a artista teria passado a ser seletiva com os ambientes que frequentava, saídas em horários noturnos menos frequentes, exceto se o destino fosse a igreja. Atualmente, ela frequenta a igreja Yah Church, onde ela estaria passando a maioria do tempo.

Devido aos novos hábitos de Karina, como ler a Bíblia diariamente pelo período de oito a dez horas e se envolver em conversas apenas sobre fé, o casamento com Amaury chegou ao fim. Ambos teria assinado o divórcio há um mês.

