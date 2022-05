Virginia recebe alta médica após três dias de internação em São Paulo

A influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu alta médica, nesta quarta-feira (18). Ela estava Internada, desde segunda-feira (16), no Hospital Nova Star, em São Paulo. Diagnosticada com cefaleia refratária, a companheira de Zé Felipe usou o Instagram para dar a notícia.

“Gratidão por terem cuidado tão bem de mim [no hospital]. Lembrando que alta não quer dizer estripulias, né mores? Eu vou ficar de repouso amanhã o dia inteiro. Preciso agradecer também a todo mundo que continuou aqui [no Instagram] me acompanhando e me mandando forças. Amo vocês demais!”, declarou Virginia.

Durante período de internação, Zé Felipe chegou a visitar a esposa hospitalizada.

Em casa, Virginia precisa continuar de repouso e tomando os medicamentos receitados.