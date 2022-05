Virginia Fonseca está com cefaleia refratária, diz hospital; entenda

Internada desde o último domingo (15) em São Paulo devido a uma forte crise de enxaqueca, Virgínia Fonseca teve seu diagnóstico confirmado pelo hospital Vila Nova Star. Segundo o mais recente boletim médico, a influenciadora sofre de cefaléia refratária e terá de continuar em tratamento. As informações são do Leo Dias, do Metrópoles.

Também chamada de enxaqueca refratária, a cefaléia refratária é aquela na qual todos os tratamentos convencionais foram tentados, mas nada deu certo. Com isso, Virgínia terá de continuar internada e em assistência médica.

Geralmente, estes pacientes já passaram por diversos médicos, fizeram muitos exames, tomam muitos remédios mas seguem com a dor de cabeça aguda todos os dias, o que atrapalha o seu dia a dia fora da sedação.

“A paciente está no quarto, estável e consciente, recebendo medicações venosas para controle da dor. A avaliação obstétrica diária demonstra que a gestação transcorre normalmente, sem intercorrências, e o feto encontra-se com boa vitalidade”, disse o hospital em nota.

Visita familiar

Zé Felipe, Maria Alice e outros familiares da empresária visitaram Virginia no hospital, nesta terça-feira (17).

Em foto publicada nas redes sociais, a influenciadora agradeceu o apoio dos familiares e informou aos fãs que segue tomando conta da saúde.

“Meus amores chegaram em SP para ficar pertinho de mim! Muito grata por tudo que acontece na minha vida e sei que tudo tem um porquê. Sigo aqui cuidando da minha saúde com excelentes profissionais e logo logo, se Deus quiser, estarei 100%”, disse Virginia.