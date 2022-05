Casamento de Lula e Janja acontece em São Paulo nesta quarta (18); veja o que se sabe

O casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, acontece nesta quarta-feira (18). A cerimônia ocorre em São Paulo, às 19h. Os convidados só saberão local do casamento momentos antes da cerimônia, segundo o colunista Guilherme Amado do Metrópoles.

Este será o terceiro casamento de Lula. A primeira esposa foi Maria de Lourdes da Silva, com quem o ex-presidente ficou cerca de dois anos. Em 1974, ele casou com Marisa Letícia Lula da Silva, que morreu em 2017 por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Legenda: Este será o terceiro casamento de Lula Foto: Reprodução/Instagram

Conforme o portal Uol, os convidados que vivem fora de São Paulo também estão sendo orientados a se hospedar no mesmo hotel, escolhido por Lula.

Quem são os convidados do casamento?

Segundo o colunista Alberto Bombig, do Uol, entre os políticos convidados estão os ex-governadores Geraldo Alckmin (PSB-SP) e Jaques Wagner (PT-BA), o governador Wellington Dias (PI), o ex-prefeito Fernando Haddad (PT-SP), entre outros.

Da família de Lula, será cerca de 30 pessoas na festa, conforme colunista da Folha de S. Paulo, Mônica Bergamo.

Como será o vestido de Janja?

Janja vai usar um vestido assinado pela estilista Helô Rocha, segundo publicação do portal Universa.



Ela usará um vestido longo, em organza na cor off white e coberto de bordados feitos por moradoras de Timbaúba dos Batistas, uma cidade da região do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte.

Onde será a festa de casamento?

Conforme o colunista Leo Dias, a festa de casamento de Lula e Janja será realizada no espaço Grupo Bisutti e terá nove horas de duração.

O cardápio cinco estrelas oferecerá 11 opções de bebidas, entre espumantes, vinho branco, vinho tinto e cerveja Heineken.

