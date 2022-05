Karina Bacchi e Amaury Nunes se separam, diz colunista

Chegou ao fim o casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes. Após 4 anos de matrimônio, o divórcio já foi assinado, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Segundo a publicação, desta vez o término é definitivo, apesar do agora ex-casal ter conseguido superar uma crise no ano passado.

Amigos próximos à família revelaram que Karina estaria vivendo um período de fanatismo religioso, o que estremeceu o relacionamento. O empresário aderiu à religião da ex-esposa e frequentava a mesma igreja de Bacchi.

A religiosidade, no entanto, não conseguiu reaproximar o casal, que enfrentava divergências de pensamento, principalmente sobre a religião.

Ainda de acordo com a publicação, o fanatismo de Karina fez com que o ex-casal se afastasse de amigos, passando a maior parte do tempo na igreja e sempre envolvidos em núcleos religiosos.