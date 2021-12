Karina Bacchi revela que parou de atuar por ensinamentos da Bíblia

A ex-global Karina Bacchi revelou que deixou a profissão de atriz por interpretação de textos da Bíblia sobre adultério. Ela deu a declaração em conversa no Podcast Positivamente, no YouTube.

Karina Bacchi atuou em novelas como "Da Cor do Pecado", onde ela vivia relacionamento com os irmãos Sardinha. Atualmente, ela apresenta podcast no YouTube e trabalha como influenciadora digital.

"Na Bíblia, a gente vê que Deus não se agrada do adultério. Uma atriz casada que vai interpretar uma cena na qual ela vai ter que beijar, abraçar... Aquilo não é considerado adultério? Acho que estaria sendo contra o que a Bíblia diz. Isso é algo que me conflitou demais", disse Karina em conversa com o pastor.

Ela disse ainda que decidiu deixar de atuar por levar em consideração o conteúdo bíblico. "Eu deixei a minha carreira por conta não só da Bíblia, mas também porque eu não me sentia à vontade em estar atuando, mesmo sabendo que aquilo não era eu, era um personagem. Eu deixei de atuar por opção, por escolha, por causa disso", declarou.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.