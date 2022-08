Ex de Karina Bacchi, Amaury Nunes desabafa sobre distância do 'filho'; atriz se pronuncia

Amaury Nunes, ex-marido de Karina Bacchi, lamentou não poder estar com Enrico Bacchi nesta segunda-feira (8), data em que o menino completa quatro anos.

Enrico é filho biológico da atriz, que proibiu o influenciador de ver a criança apesar de já ter considerado Amaury como pai. Ele diz não conseguir falar com o garoto desde maio, quando o casal rompeu.

"Hoje não posso estar com você, não estou com você, porém gostaria de te mandar essa mensagem, porque se não for hoje, quem sabe daqui alguns meses possa ver essa mensagem", afirmou.

Nunes quer que Enrico um dia compreenda o seu amor "incondicional, independente das diferenças que hoje o seu pai e a sua mãe tem".

"Saber que tem um pai que te ama, que nunca te abandonou, que nunca vai te abandonar e que deseja muito o seu bem. O meu amor por você também é atemporal, não depende do tempo que eu fico sem te ver", frisou.

Karina Bacchi rebate ex-marido

Após a repercussão do vídeo, considerado comovente pelos internautas, Karina Bacchi logo se pronunciou nas redes sociais. Mesmo com as "palavras bonitas" usadas pelo ex, ela admite que tudo tem um "porquê".

“As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê, não é à toa que a Justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família”.

Separação de Karina Bacchi e Amaury Nunes

O casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes chegou ao fim em maio deste ano. A união, que durou quatro anos, teria acabado em divórcio por causa do fanatismo religioso da atriz.

Mesmo após o empresário se converter a religião, a relação não teria encontrado uma harmonia, pois, conforme a publicação, a visão dos dois teriam se tornado ainda mais distintas. Enquanto o ex-jogador deseja continuar na igreja batista, a artista decidiu se congregar em uma evangélica.