Kaká Diniz comenta boato sobre envolvimento com Simaria: 'nada mais me espanta'

Kaká Diniz, marido de Simone Mendes, usou as redes sociais para comentar o boato de que a cunhada Simaria teria se apaixonado por ele. O empresário garantiu que não se surpreende mais com as notícias sobre a sua família.

"Nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não está na internet, mas sim em quem 'acha que tem voz' nela", criticou.

O pai de Henry e Zaya deu essa declaração após o jornalista Thiago Sodré divulgar o rumor de que o motivo do afastamento entre a dupla sertaneja seria o envolvimento amoroso de Simaria com ele.

"Simaria infelizmente com o Kaká Diniz, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando puta da vida com essa história toda. Descobriu essa traição entre aspas porque a Simaria se apaixonou. Estava solteira, sozinha e carente", disse Thiago.

Aniversário de Henry

Embora esteja afastada da irmã, Simaria esteve no aniversário de oito anos do sobrinho Henry. As duas, porém, não foram vistas juntas durante a festa.

O evento, cuja tema era dinossauros, ocorreu em um buffet no bairro Barra Funda, em São Paulo, na noite da quinta-feira (5).

Nas fotos divulgadas, Simaria apareceu em um lado com amigos e os filhos, enquanto Simone esteve acompanhada do marido, Kaka Diniz, e dos filhos Henry e Zaya.