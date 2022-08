Simaria comparece à festa de aniversário do filho de Simone, apesar de crise na dupla

Apesar da crise na relação com a irmã, a cantora Simaria Mendes compareceu ao aniversário de oito anos do sobrinho Henry, filho de Simone. Mesmo com a presença, as duas não foram fotografadas juntas na festa.

Inspirada em um tema de dinossauros, a celebração aconteceu em um buffet no bairro Barra Funda, em São Paulo, na noite da quinta-feira (5).

Outros famosos como GKay, Camila Loures, Fabíola Gadelha e Daniela de Albuquerque, amigos de Simone e Simaria, compareceram ao local. Henry comemorou a chegada dos oito anos.

Sem registro juntas

Legenda: Festa reuniu amigos da dupla Foto: reprodução/Instagram

Nas fotos divulgadas, Simaria apareceu em um lado com amigos e os filhos, enquanto Simone esteve acompanhada do marido, Kaka Diniz, e dos filhos Henry e Zaya.

Fãs da dupla chegaram a compartilhar vídeos mostrando a presença de Simaria na festa, mas em nenhum deles foi possível ver a presença de Simone ao lado da irmã.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit