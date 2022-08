Rafa Kalimann e José Loreto assumem namoro em show de Caetano Veloso

A influenciadora digital Rafa Kalimann e o ator José Loreto assumiram o namoro na noite desse domingo (7), quando posaram juntos no tapete vermelho do show de aniversário de Caetano Veloso, no Rio de Janeiro.

Ao Gshow, o intérprete de Tadeu em "Pantanal" confirmou a relação. "Estamos juntos. Tudo me encanta nela". Já Rafa, que estreou como atriz na série "Rensga Hits", comentou: "A generosidade dele foi o que mais me encantou".

Os rumores sobre um possível romance começaram no fim do mês de julho. Eles foram fotografados juntos em uma praia no Rio de Janeiro. Até então, os artistas diziam que era apenas uma amizade.

Especial Caetano Veloso

Além do novo casal, centenas de famosos estiveram no show de celebração dos 80 anos de vida do cantor Caetano Veloso. Marcelo Serrado, Djavan, Dira Paes e Vanessa da Mata foram algumas das celebridades presentes no evento.

O baiano esteve ao lado dos três filhos, Moreno, Zeca e Tom, e da irmã Maria Bethânia. "Diria que foi, para mim, ao mesmo tempo coerente e surpreendente. Desde menino eu sabia que ia ser artista, mas não músico", recordou.