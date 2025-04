Previsão do signo de Leão para hoje, 6 de abril

.

Signo de Leão hoje

Este é o seu dia de brilhar! A Lua em seu signo traz um desejo intenso de ser reconhecido e admirado, mas o aspecto com Plutão pede cuidado com os excessos. Não se preocupe tanto com as críticas; foque no que te faz feliz e compartilhe sua alegria com o mundo. A energia de Vênus e Marte te ajuda a se destacar em situações sociais, então aproveite para reunir amigos ou fazer algo criativo que mostre seu talento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.