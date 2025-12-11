Quem saiu em A Fazenda? Toninho Tornado é eliminado na 12ª roça
O peão foi o menos votado e deixou o reality nesta quinta-feira (11).
O participante Toninho Tornado foi o eliminado na 12ª roça de "A Fazenda 17". Ele deixou o reality show nesta quinta-feira (11), ao receber somente 26,92% dos votos.
Com o resultado, os peões Duda Wendling e Luiz Mesquita escaparam da eliminação e permanecem no programa.
COMO FOI A FORMAÇÃO DA 12ª ROÇA
A berlinda começou na terça-feira (9), com Fabiano Moraes distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele escolheu ficar com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca à Carol Lekker. Em seguida, foi o momento do fazendeiro Dudu Camargo indicar o primeiro roceiro: Toninho Tornado.
Então, no cara a cara, o pai de Viih Tube recebeu o maior número de indicações, mas se livrou na berlinda ao usar o poder do pergaminho laranja e transferir seus votos para Luiz Mesquita, que acabou ocupando o segundo banquinho ao somar sete indicações.
Na hora de puxar alguém da Baia, Carol Lekker colocou o Poder da Chama Branca em prática e pôde escolher quem da sede indicaria o terceiro roceiro. Ela optou por Saory Cardoso, que indicou Duda Wendling para se juntar à berlinda.
Então, a influenciadora começou o resta um e a dentista acabou sobrando. Por ser a última a compor a zona de eliminação, Saory pôde vetar alguém da disputa pelo chapéu de fazendeiro e escolheu Luiz Mesquita.
Na arena de disputa nessa quarta, a dentista conseguiu a maior pontução e venceu os demais colegas, consolidando a berlinda entre o filho de Otávio Mesquita, Duda e Toninho.