Brasília receberá casa de vidro do BBB 26
Um homem e uma mulher sairão dessa casa de vidro direto para o jogo.
Brasília será a representante do Centro-Oeste na casa de vidro do Big Brother Brasil (BBB) 26. A capital federal foi anunciada como a segunda residência transparente da edição, e nela vão morar quatro candidatos, que concorrem a duas vagas definitivas no reality show.
Entram no jogo o homem mais votado e a mulher mais votada. A casa de vidro de Brasília será no shopping Conjunto Nacional, localizado na Asa Norte.
A primeira casa de vidro anunciada foi em São Caetano do Sul, no ABC paulista, revelada nessa quinta-feira (11) pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Grupo Pipoca sairá das casas de vidro
Todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, os anônimos, serão escolhidos a partir das Casas de Vidro. Serão cinco casas espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.
Ao todo, serão 10 participantes anônimos. O restante do elenco do BBB 26 será formado pelo grupo Camarote, de famosos, e pelo grupo dos ex-BBBs, rostos já conhecidos do reality mais vigiado do Brasil.