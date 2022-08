Amaury Nunes rebate Karina Bacchi e pede para passar o Dia dos Pais com o filho

O empresário Amaury Nunes voltou às redes sociais nesta terça-feira (9) para pedir que a ex-mulher, Karina Bacchi, libere o filho Enrico Bacchi, de apenas 5 anos, para passar o Dia dos Pais com ele.

Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-jogador afirma que não vê o filho desde abril e agradeceu todas as mensagens de apoio que vem recebendo de amigos e seguidores. Ele ainda comentou sobre as acusações feitas por Karina.

“Em relação às acusações ou insinuações que foram feitas, quem deve esclarecer é quem fez. Eu jamais teria feito esse tipo de acusação em respeito ao nosso filho, principalmente em respeito à pessoa, que é mãe do meu filho, principalmente por tudo que a gente passou ao longo desses cinco anos”, iniciou ele,

Nunes ressaltou não ter precisado apagar a história deles nas redes como fotos, vídeos juntos e comentários, reforçando que pessoas do convívio deles durantes os cinco anos sabem de seu caráter.

“As pessoas que conviveram com a gente durante cinco anos, a minha família e a família dela, os meus amigos e os amigos dela, as funcionárias que trabalhavam e viviam com a gente na nossa casa... Todas as pessoas que participaram da nossa vida neste período sabem da minha índole e a do meu caráter, sabem o pai que eu fui e o pai que eu sou pro nosso filho".

"Espero do fundo do coração que a gente consiga resolver essa situação sem mais polêmicas, sem mais brigas, sem acusações, sem insinuações, e que tenha discernimento do que é melhor pro nosso filho. Que a gente possa retomar essa convivência o quanto antes. Que no Dia dos Pais que está chegando ele possa passar com o pai dele”, concluiu Amaury, emocionado.

Aniversário de Enrico

Nessa segunda-feira (8), data em que Enrico fez aniversário, o empresário se pronunciou nas redes sociais sobre a distância do filho imposta por Karina. "Hoje não posso estar com você, não estou com você, porém gostaria de te mandar essa mensagem, porque se não for hoje, quem sabe daqui a alguns meses possa ver essa mensagem", afirmou.

Após a repercussão do vídeo, Karina se pronunciou. Mesmo reconhecendo as "palavras bonitas" do ex, ela admite que tudo tem um "porquê".

“As palavras parecem bonitas, mas tudo tem um porquê, não é à toa que a Justiça diz o contrário. Que Deus tenha misericórdia e te dê graça para ser mais verdadeiro em sua próxima família”.

Por que Karina Bacchi se separou?

O casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes chegou ao fim em maio deste ano. A união, que durou quatro anos, teria acabado em divórcio por causa do fanatismo religioso da atriz.

Mesmo após o empresário se converter à religião, a relação não teria mais harmonia, pois, conforme a publicação, a visão dos dois teria se tornado ainda mais distinta.