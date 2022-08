Jojo Todynho dá bronca em mulher que elogiou seu marido no direct: 'você se respeite'

Jojo Todynho soltou o verbo no Instagram e deu uma bronca em uma mulher que deu em cima do marido dela, Lucas Souza. Segundo a artista, a pessoa estaria mandando diversas mensagens no direct, tanto que a cantora teve mandar um áudio brigando.

"Tive que mandar um áudio, porque tá demais. Vocês se respeitem. Você se respeite. Tem gente que não se respeita, e não é só essa não, o povo manda até foto pelada. Que coisa feia, isso é muito feio", pondera.

Mensagens no stories

No stories, ela mostrou o celular do marido aberto nas mensagens que a mulher mandou. É possível ver "gostoso" e "queria cantar no seu microfone".

A funkeira ainda comentou que as pessoas reclamam que são expostas quando fazem algo contra ela: "Tem gente que me manda mensagem 'para que expôr? Exponho mesmo".