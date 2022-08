Glória Perez explica ausência de pai de Daniella em documentário: 'se fechou na dor'

Seguindo a repercussão do documentário "Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez", a escritora Glória Perez explicou, em entrevista, a ausência do pai da atriz, Luiz Carlos Saupiquet Perez. Ele morreu dois anos após o crime, mas, antes disso, já estava muito mal.

O pai de Daniella Perez não aparece nem nas fotos. Glória contou à revista Quem que não fez a seleção de fotografia e apenas cedeu os álbuns de família ao diretores.

"Luis Carlos era muito ligado à Daniella e o câncer que o vitimou foi consequência direta do crime. Ele fechou-se na sua dor, implodiu", comenta.

Daniella Perez foi assassinada em 28 de dezembro de 1992 pelo então colega de cena na novela "De Corpo e Alma", Guilherme de Pádua, e a ex-esposa dele, Paula Thomaz. Ambos já cumpriram suas penas pelo crime.

Guilherme de Pádua e Bolsonaro

Nessa sexta-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou sobre a polêmica foto que a esposa de Guilherme de Pádua tirou com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. "Em respeito à Glória Perez, não alimentarei essa exploração leviana em cima de sua perda irreparável", definiu.



O assassino da atriz Daniella Perez negou que ele e a esposa, Juliana Lacerda, tenham almoçado com o presidente. O ex-ator se pronunciou após repercussão de foto em que companheira aparece ao lado de Michelle, em Belo Horizonte (MG).

A fotografia foi tirada durante um culto na Igreja Batista Lagoinha - na qual de Pádua é pastor - na capital mineira, no último domingo (7), em que o presidente e a esposa estiverem presente. Em vídeo, Pádua declarou que não chegou a participar do culto e que Juliana enfrentou fila para tirar foto com Michelle.