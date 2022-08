Pai de Daniella Perez morreu dois anos após o assassinato da filha

O pai de Daniella Perez, Luiz Carlos Saupiquet Perez, morreu dois anos após o assassinato da filha. Segundo Glória Perez, ele não suportou a dor da morte da atriz e bailarina e sucumbiu a uma leucemia.

"Definhou", afirmou Glória à época da morte. Luiz Carlos e Daniella eram muito próximos, apesar da separação dos pais em 1984, oito anos antes de a bailarina ser assassinada pelo colega de novela Guilherme de Pádua e a esposa dele, Paula Thomaz.

O tema retornou à mídia após o lançamento de "Pacto Brutal", série documental da HBO Max que conta a história do assassinato da atriz em 1992.

Raras entrevistas sobre Daniella

Luiz se manteve longe dos holofotes após a morte de Daniella e deu raras entrevistas, segundo o portal Metrópoles. À repórter Ilze Scamparini, ele lembrou a personalidade da filha: "meiga, carinhosa e amiga".

Ele brincou falando que Daniella era "muito mimada" pois foi a primeira filha e a primeira neta. A fala mais emocionada foi à revista Manchete, em 1993:

“Minha filha era forte. Morreu porque foi atraiçoada… Uma menina na flor da idade… No Instituto Médico Legal, quando eu toquei no bracinho dela, estava frio. Eu pensei que ela ia ficar quente de novo e piscar para mim, mas ela não fez nada. Você fica na ilusão até a hora do enterro, mas, na hora em que o caixão desce, acaba tudo… Hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza de que minha filha seria uma grande estrela”.