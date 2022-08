Eliezer discute com fã em aeroporto de Fortaleza após cirurgia e desabafa: 'brincadeira, né?!'

Ex-BBB Eliezer Netto se desentendeu com um fã, nesse domingo (7), no Aeroporto Internacional de Fortaleza, ao negar posar para uma foto. O empresário relatou o episódio nas redes sociais e justificou que recusou o pedido pois se recupera de um procedimento cirúrgico e estava com cicatrizes no rosto.

"No aeroporto. Fulano: 'Vamos tirar uma foto?'. Eu: 'Oi, acabei de fazer um procedimento e ainda está cicatrizando, podemos fazer outro dia?'. Fulano: 'Está achando que é quem pra negar uma foto'. Brincadeira, né?!", descreveu no Twitter.

Foto: reprodução

Mesmo médico de Wesley Safadão

Na última sexta-feira (5), Eliezer realizou um transplante capilar na capital cearense, conforme informações do blog Notícias da TV, vinculado ao Uol. O procedimento foi feito pelo mesmo médico responsável pelo tratamento de Wesley Safadão. O objetivo é corrigir falhas na parte da frente do couro cabeludo e também na lateral da barba do ex-BBB.

"Ano passado, vi no Instagram do Wesley Safadão e me deu muita vontade de fazer, porque vocês repararam que minha barba é muito falha? Tenho um time de futsal na cara: são doze pelinhos aqui e mais doze pelinhos aqui", disse. Eliezer chegou a usar medicações que estimulam o crescimento capilar, mas elas já atingiram o máximo de resultado possível.

"Uma vez eu fui dar uns beijos em uma menina e ela falou assim: 'Nossa, a gente nunca pode ter filho'. Perguntei por quê. Ela falou 'não, você vai ficar careca. E eu: 'que isso'. Ela falou na minha cara", relembrou.

