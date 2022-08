Eliezer, do BBB 22, faz procedimento estético em Fortaleza; saiba qual

Eliezer, do BBB 22, veio a Fortaleza para realizar, nesta sexta-feira (5), cirurgias de transplante de cabelo e de barba. O ex-BBB compartilhou com os seguidores, no Instagram, momentos antes de ser submetido ao procedimento.

Eli comentou que as falhas de pelo eram incômodas e que há muito tempo queria realizar a cirurgia.

"Vim para Fortaleza fazer uma coisa que sempre quis fazer. Vocês repararam que minha barba é muito falhada? Tenho um time de futsal na cara, dois pelinhos aqui e outros dois aqui. E a minha testa tem essas entradas, e as pessoas acham que é calvície", disse.

Eliezer utilizava medicação para tratar do problema há um ano, segundo o médico responsável pelo procedimento. O especialista disse ainda que o tratamento foi positivo, e que agora já é possível saber qual área deve ser tratada cirurgicamente.

"Uma vez eu fui dar uns beijos numa menina, que disse 'a gente nunca vai poder ter filho, porque ele vai ficar careca'... fiquem tranquilos que não vou ser o Papai Noel, é só para dar um contorno", brincou Eliezer.