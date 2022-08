Maitê Proença e Adriana Calcanhotto terminam namoro, diz site

O relacionamento entre a atriz Maitê Proença e a cantora Adriana Calcanhotto chegou ao fim. As duas assumiram estarem juntas no fim do ano passado. O namoro teria acabado em junho, mas a informação foi divulgada apenas nesta segunda-feira (8), pelo blog Sala de TV, vinculado ao portal Terra.

Segundo a publicação, a exposição na mídia teria gerado desconforto e provocado o término. A cantora teria se sentido desconfortável ao observar a vida íntima ser repercutida como fofoca.

'Queria que Adriana fosse homem'

Em junho, mês atribuído como período do fim do namoro, Maitê Proença disse, em entrevista à revista JP, que preferia que a namorada fosse um homem. Na época, a frase gerou repercussão nas redes sociais. Alguns usuários classificaram a declaração como lesbofóbica.

"Queria que ela [Adriana] fosse homem. Para essa atividade, sempre gostei mais do homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela", disse a atriz na ocasião.

Após as críticas, Maitê usou as redes sociais para esclarecer as afirmações.

"Fui perguntada sobre o meu relacionamento atual e eu respondi que, apesar de preferir homens, eu estou com uma mulher. Por que gosto dela, gosto daquela pessoa. Se ela fosse um homem seria mais fácil para mim, mais conhecido. Mas, por gostar, eu topo fazer essa experiência", disse Maite.

"Agora, estar num relacionamento com uma mulher me parece que fala mais alto do que os comentários do que caçam polêmicas onde não há. O que eu disse está claro, e, se lido na íntegra e sem má vontade, é elogioso com a minha parceira", completou.

