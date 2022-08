Glória Perez faz homenagem à filha Daniella Perez no dia em que faria 52 anos

A novelista Gloria Perez usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para prestar uma homenagem a filha, Daniella Perez, que faria 52 anos nesta data se estivesse viva.

A atriz foi brutalmente assassinada aos 22 anos com 18 apunhaladas pelo ator Guilherme de Pádua, seu colega de elenco, e sua cúmplice, Paula Thomaz, esposa dele na época. Este ano, o crime cometido em 1992 foi relembrado e contado em detalhes na série "Pacto Brutal", da HBO Max.

Homenagem nas redes sociais

Em seu perfil no Instagram e no Tiktok, a dramaturga escreveu na legenda de um vídeo com imagens da filha que o documentário devolveu a identidade da atriz, resgatando Daniella do campo da ficção.

"Esse ano, o documentário Pacto Brutal devolveu sua identidade, tirou você do terreno da ficção e resgatou a pessoa real, a pessoa doce, afetuosa, em seu mundo de delicadeza estraçalhado pela ambição e a inveja de um casal de psicopatas. É o seu dia, numa vida -a minha-, em que todos os dias são seus", disse.

Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram julgados em 1997, cinco anos após a morte de Daniella. Os dois foram condenados a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, mas permaneceram em cárcere até 1999, quando ganharam liberdade condicional por bom comportamento.