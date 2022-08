Raul Gazolla fala sobre encontro entre prima de Daniella Perez e Paula Thomaz

O ator Raul Gazolla, que já foi casado com Daniella Perez e é um dos entrevistados do documentário que contou o caso do assassinato da atriz, deu detalhes de um encontro entre a prima de Daniella e Paula Thomaz, uma das condenadas pelo crime. As declarações foram dadas à colunista Patrícia Kogut.

"A prima da Dani encontrou com ela este ano no Shopping da Gávea fazendo festa de cinco anos para a filha. Ela estava de máscara, mas ela reconheceu, viu aqueles olhos. E gritou: 'Assassina da Dani'. O marido foi para cima. Ela falou: 'Você vai me matar? Vai me agredir também?'. E o cara respondeu: 'Você não sabe o que está dizendo, ela não teve culpa'. Ele caiu na lábia de dois assassinos", contou o ator sobre o encontro no Rio de Janeiro.

Segundo Gazolla, a repercussão de 'Pacto Brutal', lançado pela HBO Max, trouxe à tona o caso novamente, destrinchando os detalhes da morte que chocou todo o país. Entretanto, ele tem evitado falar sobre o assunto.

"Não quero especular em cima da série, não quero ganhar visibilidade em cima da série, apesar de já ter ganhado. Posso dizer que ela foi fantástica, feita em cima do julgamento. O trabalho que a Tatiana Issa e o Guto Barra fizeram foi espetacular, inclusive optando por não entrevistar os assassinos", comentou ao citar os diretores da produção.

Importância do documentário

A importância da série, ele comenta, estaria na possibilidade de mostrar "a frieza dos assassinos", assim como "abrir os olhos das pessoas que convivem com eles".

Raul também contou, na mesma entrevista a Kogut, que não tem interesse de cruzar com os responsáveis pela morte de Daniella. Segundo ele, caso isso ocorra, a notícia vai correr rapidamente.

"Eu não tenho interesse de cruzar. Eles já destruíram o que tinham para destruir. O pai da Dani morreu de tristeza. Ele ficou tão triste. Teve câncer, definhou, foi muito rápido. Eles não mataram só a Dani, mataram muita gente", contou.