Esposa de Guilherme de Pádua relata ameaças após documentário sobre Daniella Perez

Esposa de Guilherme de Pádua, a maquiadora Juliana Lacerda usou as redes sociais para desabafar sobre os ataques que vem recebendo na web, a partir da repercussão da série documental Pacto Brutal, que trata com detalhes sobre o assassinato da atriz Daniella Perez, em 1992. As informações são do Metrópoles.

“Gente, tem tantas mensagens lá no meu direct, mas a maioria dessas mensagens, são mensagens de xingamento. Quando eu quero visualizar as mensagens boas, as pessoas orando por mim, desejando o meu bem, pessoas até me aconselhando porque tem sido muito bom para mim nesse momento, me trazendo paz, conforto, porque não está sendo fácil”, relatou nos stories do Instagram.

Juliana também revelou que não dará atenção para o ódio que vem recebendo na rede social, que conta com mais de 9 mil seguidores, mas atualmente está com o perfil privado. “Não adianta entrar no meu direct porque eu não vou responder essas mensagens e não vou visualizar. Vai ser ruim para quem mandar”, completou.

Guilherme de Pádua é pastor

Assassino condenado de Daniella, Guilherme de Pádua conheceu sua atual esposa na igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, onde atualmente é pastor.

Ele se converteu evangélico em 2002, três anos após sua saída da prisão para cumprimento do restante da pena em regime condicional. O ex-ator se formou em teologia junto com Juliana em novembro de 2017. Pádua chegou a ter um canal no YouTube, mas já apagou.

Após 30 anos do crime, Guilherme possui a ficha de antecedentes criminais limpa. Sem qualquer menção à morte da atriz nos registros sobre o crime, ele leva uma vida comum, assim como Paula Thomaz, também condenada pela morte.

Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram julgados em 1997, cinco anos após a morte de Daniella. Os dois foram condenados a 19 anos de prisão por homicídio qualificado, mas permaneceram em cárcere até 1999, quando ganharam liberdade condicional por bom comportamento.