Mulher de Guilherme de Pádua ameaça censurar biografia de Daniella Perez, diz jornal

Bernardo Braga Pasqualette, pesquisador que finaliza uma biografia sobre a atriz Daniella Perez, diz que recebeu ameaças de Juliana Lacerda — atual mulher de Guilherme de Pádua — para que ele não lance a obra inédita. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

"Ele vai travar esse livro", diz uma das mensagens enviadas pela companheira de Guilherme de Pádua, mandadas ao jornalista Guilherme Genestreti via rede social. "O advogado dele vai resolver isso tudo. Vamos falar supermal e processar", complementou a mulher do ator em texto.

Guilherme de Pádua foi condenado a uma pena de 19 anos de prisão pelo assassinato de Daniella Perez, que era parceira de cena na novela "De Corpo e Alma".

Crime marcou década de 1990

Legenda: Filha de Gloria Perez foi morta a tesouradas por colega de elenco em novela Foto: Divulgação TV Globo

Em 28 de janeiro de 1992, o corpo da atriz foi encontrado num matagal na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, ferido por 18 estocadas, a maioria concentrada na região do coração.



A narrativa ganhou uma minissérie documental "Pacto Brutal", que estreou nesta semana na HBO Max, com direção de Guto Barra e Tatiana Issa. Em paralelo, e na esteira do aniversário de 30 anos do crime, Pasqualette prepara o livro "Daniella Perez: Biografia, Crime e Justiça".

A publicação conta a vida da atriz morta aos 22 anos e os bastidores de seu assassinato e do julgamento dos acusados.