Guilherme de Pádua, o assassino de Daniella Perez, terá a história de seu crime contada no documentário "Pacto Brutal", que estreia no HBO Max no próximo dia 21 de julho. Hoje ex-ator e pastor, Pádua protagonizou um casal ao lado da vítima na novela "De Corpo e Alma" em 1992, de Gloria Perez, mãe da atriz. A ganância por fama acabou motivando o crime que chocou o Brasil.

Como o crime foi realizado

Ele planejou o assassinato de Daniella ao lado de sua esposa, Paula Thomaz, à época grávida. O casal foi preso no fim de 1992. Na ocasião, Guilherme tinha 23 anos. Os dois foram condenados a 19 anos de reclusão por homicídio qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa em 1997.

O motivo, segundo as investigações desvendarem, foi que o ator ficou enciumado da atenção que Daniella recebeu na novela, sentindo que seu papel foi "diminuído".

As prisões foram feitas, pois um advogado passou pelo matagal onde o assassinato ocorreu e viu dois carros abandonados e anotou as placas.

Como está Guilherme de Pádua?

Guilherme de Pádua foi solto em 1999 para cumprir o restante da pena em regime condicional.Hoje, ele é pastor da igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. Ele se casou novamente e chegou a compartilhar muitos momentos com a família em missas e campanhas religiosas.

O ex-ator se converteu evangélico em 2002. Ele se formou em teologia junto a nova esposa, Juliana Lacerda, em novembro de 2017. Pádua chegou a ter um canal no YouTube, mas já apagou.