Raul Gazolla lembra do começo da relação com Daniella Perez: 'era a mulher da minha vida'

O ator Raul Gazolla relembrou sobre o começo do relacionamento com a atriz Daniella Perez, assassinada em 1992, durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda. As informações são do Extra.

Daniella Perez foi morta com 18 perfurações no corpo feitas com um objeto cortante, em 1992, quando saia de uma gravação da novela 'De Corpo e Alma', da Globo.

O autor do crime foi Guilherme de Pádua, que interpretava Bira na trama. Raul era casado com a atriz naquela época.

"Conheci a Dani em 1989. Ela era bailarina ainda, não era atriz. Eu fazia 'Kananga do Japão' e Christiane Torloni, que era meu par na trama, ia dançar na novela com o Carlinhos de Jesus. O autor então escolheu uma bailarina para dançar comigo e a escolhida foi a Daniella", recordou.

O ator disse que ela "era a mulher de sua vida" e que sonhou com ela desde a sua adolescência.



"Quase não falei dessa história e acho que é muito boa. Eu sonhava com ela desde a adolescência. Quando eu a vi pela primeira vez, pensei: 'Meus Deus, é ela'. Eu sonhava com aquela figura, com aquela aparência física. Eu me encantei e logo depois me apaixonei", disse.

Primeiro beijo

Durante entrevista, Gazolla também lembrou que o primeiro beijo do casal aconteceu na cozinha da casa da autora Glória Perez, mãe de Daniella:

"Ela dançava muito, era uma grande bailarina, tinha todos os movimentos perfeitos. A gente ensaiava na casa da Glória. Um dia cheguei lá e começamos a trocar olhares. Depois fomos na cozinha beber água e dei um beijo cinematográfico nela, e depois dei outro, sem falar nada

"Ela voltou para ensaiar e não acertava nenhum passo. Ficou desconcertada. Daí para frente, começamos a namorar e fiquei completamente apaixonado", relembrou.

Daniella Perez aceitou se mudar para a casa de Gazolla depois de casar. Por isso, o ator fez um casamento surpresa no civil

"Tivemos uma vida muito intensa e muito boa. Ela era a mulher da minha vida. Chamei a Dani para morar comigo, mas ela disse que a gente precisava casar antes. Marquei então o cartório e não falei nada para ela", contou.

"No dia do casamento, acordei ela e pedi para ela colocar o vestido que a gente tinha comprado junto em Los Angeles, nos Estados Unidos, e falei: 'a gente vai casar hoje, depois a gente faz festa, casa no religioso", relatou.

"Chamei dois amigos para serem testemunhas e depois levei a certidão para a Glória falando que eu e a filha dela íamos morar juntos. A Glória ficou chateada. Imagina, não ser convidada para o casamento da filha. Mas hoje nós temos uma ligação muito forte, que transcende qualquer coisa", frisou.

Entenda o crime

Daniella Perez foi assassinada no dia 28 de dezembro de 1992 pelo colega de trabalho Guilherme de Pádua e pela esposa dele, Paula Nogueira Thomaz. De acordo com as informações do caso, ambos teriam feito uma emboscada e matado a jovem de 22 anos com dezoito punhaladas.

O motivo do crime, ainda segundo a condenação, foi o pedido de Guilherme para que a atriz falasse com a mãe com o intuito de dar mais importância ao papel do mesmo na novela 'De Corpo e Alma', exibida entre 1992 e 1993. Como estão os assassinos hoje em dia? Tanto Guilherme como Paula foram condenados pelo crime, após julgamento por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi sentenciado a 19 anos de prisão e ela a 16. No entanto, foram liberados após cumprimento de um terço da pena. Em 2002, o ator, após sair da prisão, converteu-se ao evangelismo. Quinze anos depois, Guilherme de Pádua se tornou pastor da igreja evangélica em Belo Horizonte (MG), onde reside. Ele se formou em Teologia ao lado da nova esposa, Juliana Lacerda.