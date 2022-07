Programa do Faustão na Band deve deixar de ser diário em 2023, diz site

O programa do Faustão na Band deve deixar de ser diário a partir do ano que vem. A informação foi compartilhada pela coluna F5, da Folha de S. Paulo, nesta quarta-feira (6).

Tendo estreado há menos de seis meses, o programa apresentado pelo ex-global tem audiência considerável. Mesmo assim, recentemente, começou a passar por um ajuste no quadro de funcionários, o que sugere mudanças em sua periodicidade. Segundo a F5, foram demitidos nos últimos dias entre 40 e 50 profissionais.

Férias Coletivas

Neste momento, para não sobrecarregar os que ficaram, foram concedidas férias coletivas entre 11 e 22 de julho a todos os trabalhadores, incluindo o apresentador. Neste período, serão exibidas reprises do programa.

Além disso, a F5 adiantou que, a partir de 23 de agosto, o 'Faustão na Band' passa a ser 35 minutos mais curto. "Oficialmente, o programa enxuto teria relação com o início da transmissão do horário eleitoral na TV, no dia 26 de agosto. Mas, segundo a F5 apurou, a Band não pretende voltar ao seu cronograma original depois das eleições", publicou a coluna.

Faustão na Band

Atualmente, o 'Faustão na Band' é diário. Contudo, em virtude das mudanças, não se sabe ainda se o programa vai ser exibido duas ou três vezes na semana.