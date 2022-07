Ivete Sangalo agradece a Mara, Xuxa e Faustão ao gravar novo programa na TV Globo; conheça detalhes

Prestes a estrear no comando do “Pipoca da Ivete”, novo programa da TV Globo, a cantora Ivete Sangalo dedicou a atração a Mara Maravilha, Xuxa e Fausto Silva. Segundo a baiana, as três personalidades a “carregaram junto até aqui”. O reconhecimento veio na tarde desta terça-feira (5), durante a gravação do dominical que vai ao ar no dia 24 de julho.

“Com a Mara foi o primeiro programa que fui na vida, eu tinha sete anos e me recepcionou tão bem. Xuxinha que abriu as portas do programa para eu a substituir. E a Fausto, que todas as vezes que pisei no seu programa, falou que eu merecia ter um ”, afirmou.

O formato inédito promete levar às telinhas as multifacetas da baiana, que além de apresentar, faz performances musicais e cênicas, participa das brincadeiras no estúdio e até visita à casa dos telespectadores.

Parte do que vem por aí foi mostrado pela própria Ivete ao Diário do Nordeste, que acompanhou o segundo dia de gravações do programa diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Legenda: Ivete cantou “Tá escrito” ao lado do sambista Diogo Nogueira Foto: TV Globo/Fábio Rocha

“Quando você vê a pipoca, você vê a diversidade. Também tem um paralelo com o lanche pipoca, a praticidade, o sabor da pipoca. Esse nome se relaciona com o propósito do programa, que é se desconectar de tudo e se divertir", explicou Ivete.

"Mainha", assim chamada pela legião de fãs, recebeu a imprensa e gravou o musical que irá ao ar no programa de estreia. A artista cantou “Tá escrito” ao lado do sambista Diogo Nogueira.

Atrações

Em um dos quadros, ‘Batalha de Família’, baseado no formato do sucesso americano ‘Family Game Fight’, Ivete e seu convidado contam com a ajuda de duas famílias que brincam juntas, entre desafios e adivinhações, em busca do prêmio final.

Em outra dinâmica, os mil talentos de Ivete são colocados à prova. Ela e os participantes vão ser chamados para interpretar cenas clássicas e da dramaturgia da Globo. Outras surpresas e interações com a plateia prometem agitar o programa.

“Quero honrar isso aqui com toda a alegria que me cabe e toda sorte do mundo escrita na minha vida para levar pra casa de vocês toda a delícia de ser feliz”, completou Ivete.

Quem é Ivete Sangalo

A cantora, instrumentista e produtora Ivete Sangalo já recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e Short Awards. São mais de 300 canções gravadas, montante que não leva em consideração as participações especiais dela com colegas na música.

Na televisão, ainda no gênero musical, a artista já esteve no comando do Estação Globo, Superbonita e The Masked Singer Brasil, foi jurada do SuperStar e técnica do The Voice Kids e The Voice Brasil.

Já na dramaturgia, a baiana tem no currículo a personagem Maria Machadão, em "Gabriela"; e outras participações nos seriados "Brasileiras" e "Brava Gente", além dos filmes "Crô" e "De Perto Ela Não é Normal".