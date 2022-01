Audiência do Faustão cai pela metade após estreia de seu programa na Band

Apesar da estreia do programa "Faustão na Band" ter registrado 8,2 pontos de média na Grande São Paulo, a audiência caiu para 4,1 pontos na última quinta-feira (27) na mesma região. De acordo com a Folha de São Paulo, esta é a pontuação mais baixa alcançada pelo programa desde o início.

Apesar da direção da emissora ter se entusiasmado com a audiência alcançada na estreia, a Folha aponta que estavam cientes da possibilidade de uma baixa posterior.

Isso porque costuma ser normal que o primeiro dia desperte curiosidade do público, principalmente quando tem foco no Faustão. O apresentador se ausentou das telas brasileiras de modo repentino, depois de 33 anos aparecendo nos domingos na Globo.

ESTABILIZANDO A AUDIÊNCIA

No horário das 20h30 às 22h40, o pastor RR Soares ocupava a programação no ano passado, que somou 0,9 ponto de média em 2021.

Por isso, mesmo com a queda de audiência desde a estreia, o resultado do programa do Faustão não pode ser considerado ruim para a Band. Conforme dados da Kantar Ibope, cada ponto de audiência em São Paulo equivale a 205.755 pessoas.

Com a chegada do ex-global, a Band teve uma boa oportunidade de encerrar a "longa carreira" do Show da Fé no horário nobre. A verba investida pela igreja no horário ajudava a fechar as contas da emissora, porém, derrubava as estratégias de programação da emissora no pico do dia, quando o número de televisores ligados é maior.

POSITIVADO PARA COVID-19

Dois dias depois da estreia, o apresentador foi diagnosticado com Covid-19 e as gravações do novo programa, que estreou no dia 17 de janeiro, na Band, foram suspensas. Conforme o POPline, ex-global negativou para Covid e voltou a gravar na última terça (25).

Após os primeiros resultados do que foi ao ar, o programa deve passar por ajustes a fim de estabilizar a audiência na casa dos 5 pontos.