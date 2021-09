Faustão falta ao lançamento do próprio programa na Band, diz colunista

O apresentador Fausto Silva não compareceu ao lançamento do próprio programa na Band, na manhã desta quinta-feira (30). De acordo com informação da coluna do Leo Dias, o motivo de não ter ido em evento da "nova casa" foi por questões contratuais com a TV Globo.

A emissora, sediada em São Paulo, realizou evento de lançamento da nova grade de programação de 2022..O programa do Faustão é uma das grandes apostas da Band para o próximo ano.

“Infelizmente o Faustão não pode estar presente neste vídeo por questões contratuais, mas estou aqui representando os profissionais que estão nesta casa, a Rede Bandeirantes, que está nos possibilitando a construção deste projeto”, disse Cris Gomes, diretor geral de Fausto Silva.

Saída da Globo

Em janeiro de 2021, a TV Globo confirmou o fim da parceria entre a emissora e Fausto Silva, 70. O apresentador passou 32 anos nos domingos da emissora.

"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", disse a emissora carioca.