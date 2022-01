Faustão fala sobre trabalho com filho e saída sem mágoas da TV Globo

O apresentador Fausto Silva deu detalhes sobre a saída da TV Globo e a ida para Band em conjunto com o filho João Guilherme, em entrevista ao podcast Rap 77. O vídeo foi transmitido nesta terça-feira (11), no YouTube.

O apresentador disse existir uma pressão em cima do filho que inicia trabalho na TV.

Assista:

"Ele vai fazer 18 agora. Ele começou: 'tem nem contrato ainda?'. Seu contrato vai ser por hora. Não pode dar moleza. [...] Jeito ele tem, não iria expor meu filho se não tivesse condição. Tem cobrança e maldade. [...] Filho de cantor tem que cantar melhor que o pai", declarou Faustão.

Faustão ainda falou sobre os nomes dos quadros do programa. Foram nomeados por "Pizzaria do Faustão", "Grana ou Fama", "Danças das Feras", "Está é A Sua Vida", "Na Pista do Sucesso", "Churrascão do Faustão" e o "Cacetadas do Faustão".

Saída da TV Globo sem mágoas

Ainda em bate-papo, Faustão falou não ter se sentido mal em não fazer um programa de despedida na TV Globo.

“A partir do momento que eu me antecipei em dizer que ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olhar para a frente”, declarou o veterano no podcast.

Fausto Silva Apresentador de TV “Isso aí é uma coisa normal [a saída]. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan… Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos

Na oportunidade, Faustão revelou ainda como se deu a ida para Band. Falei: ‘olha, eu, depois de velho, vão me inventar essa história’. Eu estava numa praia que era a minha praia há bastante tempo, que era o domingo. Para fazer o mesmo tipo de programa, não vale a pena. Vamos tentar fazer um programa diferente por dia. E é o que a gente vai tentar fazer. E, principalmente, levar alegria e otimismo".

Faustão estreia na Band na segunda-feira (17)

Legenda: "Faustão na Band" estreia no dia 17 de janeiro Foto: Divulgação

O programa "Faustão na Band", que marca a saída de Fausto Silva da Rede Globo após 32 anos na emissora, começa na segunda-feira (17). Será exibido de segunda a sexta, na faixa das 20h30 às 22h45.

Segundo Cris Gomes, diretor do programa e também ex-Globo, mais de 300 profissionais já estão envolvidos na produção de 'Faustão na Band'. "É um dos maiores projetos das nossas carreiras", disse.