'Faustão na Band' terá bailarinas no palco e vai ao ar em horário nobre; veja detalhes

O programa 'Faustão na Band', que marca a saída de Fausto Silva da Rede Globo após 32 anos na emissora, será exibido de segunda a sexta, na faixa das 20h30 às 22h45. A atração televisiva ocupará o horário nobre, que é do pastor R.R. Soares há 12 anos.

Outra novidade, anunciada em evento da Band nesta quinta-feira (30), é a de que as bailarinas do Faustão também estarão neste formato na nova emissora do apresentador. Veja o palco do programa:

Legenda: Palco do programa foi revelado nesta quinta-feira (30) Foto: divulgação

Segundo Cris Gomes, diretor do programa e também ex-Globo, mais de 300 profissionais já estão envolvidos na produção de 'Faustão na Band'. "É um dos maiores projetos das nossas carreiras", disse.

Familiares no programa

Cris, inclusive, não é o único a embarcar no novo projeto de Faustão. Beto Silva, que dirigiu o quadro 'Dança dos Famosos', e José Armando Vanucci, responsável pelo texto final do 'Domingão', também trabalharão no programa.

Enquanto isso, Luciana Cardoso, diretora de criação e esposa de Faustão, chegou até mesmo a aparecer em vídeo durante o evento de lançamento nesta quinta. Já Leonor Corrêa, irmã de Faustão, deixou o SBT para fazer parte da atração.

Saída da Globo

Em janeiro de 2021, a TV Globo confirmou o fim da parceria entre a emissora e Fausto Silva, 70. O apresentador passou 32 anos nos domingos da emissora.

"Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", disse a emissora carioca.