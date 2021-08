Luciano Huck agradece público no último 'Caldeirão' e ganha depoimentos de telespectadores

Sentado no palco do "Caldeirão", Luciano Huck agradeceu o público pela audiência nos 1.099 programas gravados ao longo de 21 anos de atuação na TV Globo. Na última participação do apresentador, neste sábado (27), ele agradeceu o público e ouviu depoimento de telespectadores.

"Não estou triste. Sensação bacana de missão cumprida, de ter construído uma marca de respeito", declarou o apresentador.

Legenda: Apresentador teve público virtual presente em último "Caldeirão" Foto: Reprodução/TV Globo

Luciano Huck ainda falou do amigo apresentador Marcos Mion, substituto dele aos sábados na programação da TV Globo. "Passar o bastão para Mion vai ser ótimo. Acho que ele vai trazer muita diversão para os sábados".

Cercado da plateia virtual, Luciano disse estranhar o término do "Caldeirão" sem público presente. Ele também lembrou dos cantores e bandas que passaram no palco do programa.

Outro nome lembrado pelo apresentador foi o de Fausto Silva. Luciano Huck deixou o sábado para comandar o "Domingão do Huck" no horário do colega de profissão.

Legenda: Luciano Huck leu cartas de telespectadores inspirados e ajudados pelo "Caldeirão" Foto: Reprodução/TV Globo

Luciano Huck fez questão de falar do caminho deixado por Faustão aos domingos. "Fausto sempre foi uma referência. Poder apresentar um domingão é uma honra e um orgulho. A estrada que ele asfalto eu poderei seguir nela".

Ao fim do programa, Luciano Huck leu cartas — como fez durante toda a apresentação do "Caldeirão" — com depoimentos de pessoas inspiradas e ajudadas por ele.