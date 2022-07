Assassinato de Daniella Perez é tema de série documental; veja trailer

A série 'Pacto brutal: O assassinato de Daniella Perez' estreia na plataforma de streaming HBO Max no próximo dia 21. A produção de cinco episódios reconstitui com detalhes os fatos e o julgamento do caso que impactou o Brasil em 1992.

Com direção de Tatiana Issa e Guto Barra, a série conta a história do assassinato da atriz e bailarina Daniella Perez, morta por Guilherme de Pádua e pela esposa dele, Paula Thomaz, em um crime cruelmente premeditado.

Depois de três décadas, Gloria Perez, mãe de Daniella, compartilha sua experiência e suas lembranças em registros inéditos, além de detalhes das investigações e o julgamento do caso de homicídio duplamente qualificado.

Trailer da série foi divulgado

Segundo a HBO Max, como mãe da vítima, Gloria rastreou testemunhas, identificou evidências e ajudou a expor erros das autoridades brasileiras na investigação.

A atuação dela foi fundamental para a resolução do caso, além de ter deixado um legado ao conseguir a alteração da legislação brasileira, passando a incluir homicídio qualificado entre os crimes hediondos.

A série documental traz relatos inéditos de familiares e dos amigos mais próximos de Daniella Perez, que oferecem suas perspectivas e memórias sobre a tragédia. Entre eles, o viúvo da atriz, Raul Gazolla, e outros atores brasileiros como Claudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Mattar, Cristiana Oliveira e Eri Johnson.