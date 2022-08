Marido de Paula Thomaz tenta impedir pagamento de R$ 300 mil para Gloria Perez; entenda

O marido de Paula Thomaz, o advogado Sérgio Rodrigues Peixoto, decidiu entrar na Justiça para tentar impedir a penhora do apartamento onde os dois vivem, no Rio de Janeiro. Isso porque foi determinado o pagamento de R$ 300 mil de indenização para Gloria Perez pelo assassinato de Daniella Perez. As informações são do portal Notícias da TV.

Sérgio Peixoto argumenta que o imóvel é o único bem material que possui, e que vive com a mulher no local. Caso o apartamento seja vendido para o pagamento da multa, eles não terão onde morar.

O advogado ainda alega que Paula já pagou pelo crime. Ela foi condenada a 18 anos e meio de prisão e cumpriu apenas um sexto da pena por bom comportamento. Hoje, ela é promotora de eventos no Rio de Janeiro. Paula e Sérgio são casados desde 2001.

Ainda conforme a publicação, a ação foi protocolada por Gloria Perez em 2005 e decidida em 2017. Nela, a escritora pedia reparação por danos morais, além de reembolso dos custos de velório e enterro de Daniella.

ASSASSINADO DE DANIELLA PEREZ

A atriz Daniella Perez foi morta com 18 perfurações no corpo feitas com um objeto cortante. O crime aconteceu em 28 de dezembro de 1992, quando a atriz saia de uma gravação da novela De Corpo e Alma (1992), da Globo. O autor do crime foi Guilherme de Pádua, que interpretava Bira na trama. Ele recebeu a ajuda Paula, sua mulher na época.

Pádua e Paula foram julgados e condenados por homicídio duplamente qualificado, com motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Os dois cumpriram em regime fechado seis dos 18 anos a que tinham sido condenados.