Guilherme de Pádua pede perdão a Glória Perez e Raul Gazolla por assassinato de Daniella Perez

Guilherme de Pádua quebrou o silêncio e publicou um vídeo onde pede perdão a Glória Perez e Raul Gazolla pelo assassinato de Daniella Perez. O ex-ator e agora pastou dirigiu as palavras à mãe e ao então marido da atriz.

Guilherme de Pádua matou Daniella Perez em 1992 junto com a ex-esposa Paula Thomaz.

"Eu sei que esse pedido de perdão talvez não vá significar nada, mas eu quero deixar registrado", definiu. Segundo Pádua, ele sempre sonhou em pedir desculpas à família da atriz e bailarina.

Vídeo de Guilherme de Pádua é intitulado "pedido de perdão"; assista:

À Glória Perez ele disse: "Glória Perez, eu te peço perdão, por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci".

Já para Raul Gazolla, com quem ele, inclusive, falou e abraçou poucas horas após matar Daniella, o pastor comentou: "Eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até a mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”.

"Conversão"

Guilherme começa o vídeo avisando que gravou o vídeo para que "muitas pessoas, inclusive alguns cristãos", que não acreditem na sua "conversão".

"Ainda que pareça estranho para mim um cristão 'lacrar' ao julgar que uma outra pessoa não é cristã de verdade, eu não tiro a razão de quem duvida da minha conversão. Até porque eu muitas vezes acordo e pergunto a Deus. Ou eu quero de alguma forma amenizar a culpa que eu sinto em mim", diz.

Ele ainda fala sobre seus sentimentos, dizendo que "não é uma pessoal normal", pois cometeu um crime e nenhuma pessoa que já quebrou a lei "é normal".