Rodrigo Mussi chega a Fortaleza para gravar campanha sobre segurança no trânsito

O ex-BBB Rodrigo Mussi chegou a Fortaleza na manhã desta terça-feira (2) e compartilhou parte do roteiro nas redes sociais. Em um dos vídeos, ele contou ter vindo fazer parte de uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito.

As gravações começaram logo no início da tarde desta terça, já no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Por lá, Rodrigo compartilhou alguns momentos ao lado da equipe de vídeo.

No carro, que também está sendo utilizado para as gravações, Rodrigo revelou que deve permanecer em solo fortalezense pelo menos até o fim da quarta-feira (2), quando deve participar de mais gravações.

"Galera, acabei de chegar em Fortaleza, nunca tinha vindo para cá. Tô feliz demais e tá muito calor, diferente de São Paulo. Que bom, já que amo calor! Estou aqui no carro porque vou participar de uma campanha para o estado do Ceará", disse o também influenciador.

Cinto de segurança

Momentos depois, Mussi voltou ao Instagram para esclarecer porque foi gravado sem cinto no carro. "Eu não estou sem cinto, gente. Eu tô gravando, por isso estou sem cinto. A gravação vai falar justamente disso, da segurança do cinto", complementou.

Rodrigo Mussi, integrante do elenco do BBB 22, sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de março, na altura da Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Em um veículo solicitado por aplicativo, o motorista que levava Rodrigo teria cochilado e colidido contra a traseira de um caminhão.

No momento do acidente, o gerente comercial estava no banco de trás. Por não estar usando cinto de segurança, Rodrigo foi arremessado para a parte da frente do veículo. O motorista teve apenas ferimentos leves.