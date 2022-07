Diogo Mussi revela que ele e o irmão, Rodrigo Mussi, se bloquearam nas redes sociais

O clima entre os irmãos Diogo e Rodrigo Mussi, o ex-BBB 22 que recentemente se recuperou de um acidente de carro grave, está tenso. Diogo revelou aos seguidores, em uma série de perguntas no Instagram, que ele e Rodrigo se bloquearam nas redes sociais.

Após falar sobre "não reconhecimento", mas sem entrar em detalhes, o advogado encerrou a rodada de questionamentos e pontuou: "bloqueado".

Legenda: O advogado respondeu questionamentos de seguidores Foto: Reprodução

"Muitas perguntas assim. Não entrar no mérito. Mas é isso, bloqueado lá, bloqueado cá, e vida que segue. Não vou mais responder nada sobre o Rodrigo. Espero que compreendam!", escreveu.

Vale lembrar que Diogo esteve ao lado de Rodrigo durante toda a internação após o acidente grave do irmão no fim de março. Ele fez campanha nas redes sociais e sempre compartilhava o estado de saúde do ex-BBB.

No Instagram, ele ainda comentou que a relação entre a família Mussi é "EAD", ou seja, à distância. Sem confirmar ou não que Rodrigo não reconhecia as coisas que ele fez, Diogo disparou: "Prefiro não comentar essas coisas para que não haja más interpretações ou especulações!".